Минфин США ввел санкции против 32 физлиц, включая граждан Греции, Китая и России

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Минфин США ввел санкции против 32 физлиц и более 350 структур. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление американского ведомства.

Ограничения коснулись граждан Греции, Индии, КНР, Турции, Чили, Швейцарии и России. В их числе – генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа и пять заместителей министра обороны РФ, включая Виктора Горемыкина, Анну Цивилеву, Александра Фомина, Андрея Булыгу и Павла Фрадкова.

Наряду с этим Минфин США ввел ограничения против компаний из России, Китая, ОАЭ, Турции, Швейцарии, Индии, Узбекистана. В их число вошли фирмы "Чип и дип", НПП "Звезда", МАИ, АО "Ангрстрем", производитель шин "Кордиант".

Ранее Вашингтон уже анонсировал новый пакет антироссийских санкций, который должен был коснуться стран и лиц, которые якобы поставляют в России критически важные материалы для ее вооруженных сил.

В это же время, по словам Владимира Путина, экономика России продолжает расти, несмотря на ограничения.