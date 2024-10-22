США введут новый пакет антироссийских санкций

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США на следующей неделе планируют ввести новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Джанет Йеллен.

Отмечается, что санкции также затронут лиц из третьих государств, которые якобы "поставляют России критически важные материалы для ее вооруженных сил".

Ранее главы МИД стран G7, куда входят США, пообещали продолжать санкционное давление на доходы России от энергоносителей, в частности говорится о дополнительных мерах, которые позволят соблюдать введенный G7 потолок на цены на российскую нефть.

Министры также отметили, что будут принимать дополнительные меры против лиц в Китае и других государствах, которые оказывают поддержку военно-промышленному комплексу России, в том числе упрощают процесс покупки Россией товаров для своего ВПК.

