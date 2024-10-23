Захарова заявила, что в инциденте с Доддом во Внуково можно увидеть британское общество

Видео: телеграм-канал SHOT

Инцидент с советником-посланником посольства Британии в России Томасом Доддом, который сорвал бейдж с журналиста и толкнул девушку с микрофоном в аэропорту Внуково, показывает нынешнее состояние британского общества, считает представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости

По ее словам, такое отношение Великобритании проявляется ко всему, к свободе слова и плюрализму СМИ в том числе. Она также отметила, что представители страны не имеют представление о безопасности журналистов и не уважают эту профессию.

"Я просто также советую британским дипломатам оживить в памяти – возможно, они вообще не знают – российское законодательство на этот счет", – подчеркнула Захарова.

Ранее в нескольких телеграм-каналах опубликовали видео с Доддом, который набросился на российских журналистов в столичном аэропорту. Они хотели задать вопросы ему и другим британским дипломатам.

Между тем Захарова назвала санкции США против журналистов РФ информационной террористической атакой. Дипломат обратила внимание, что агрессии подверглись не только корпорации, но и работники российской медиасферы в "своем личном качестве".

Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и журналиста Дмитрия Киселева. Также американский Минфин выпустил генеральную лицензию, по которой всем компаниям нужно завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.