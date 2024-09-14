Захарова назвала санкции США против журналистов РФ информационной террористической атакой

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Санкции США, введенные против российских журналистов, являются информационной террористической атакой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова пердает ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что агрессии подверглись не только корпорации, но и работники российской медиа-сферы в "своем личном качестве".

Накануне Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и журналиста Дмитрия Киселева. Также американский Минфин выпустил генеральную лицензию, по которой всем компаниям нужно завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Кроме того, в ограничительный список Вашингтона вошли "ТВ-Новости" и НКО "Евразия", а также директор НКО Нелли Парутенко.

Вместе с тем США, Великобритания и Канада запустили "дипломатическую кампанию" против российского телеканала RT, объявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он публично обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран и участии в военных закупках.