Госдеп заверил, что российские СМИ под санкциями смогут продолжить работу в США

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Внесенные в санкционный список российские СМИ, включая медиагруппу "Россия сегодня", могут продолжать заниматься журналистикой в США. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США на сайте ведомства.

"Эти организации могут продолжать заниматься журналистикой и деятельностью СМИ, не запрещенной американскими санкциями", – говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве также утверждают, что, несмотря на введенные санкции, США поддерживают свободный поток информации и свободу выражения.

13 сентября Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и журналиста Дмитрия Киселева. Кроме того, американский Минфин выпустил генеральную лицензию, по которой всем компаниям нужно завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Одновременно с этим США, Великобритания и Канада запустили "дипломатическую кампанию" против российского телеканала RT. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен публично обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран и участии в военных закупках.