Британия ввела санкции против 16 членов якобы связанной с РФ хакерской группы

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Великобритания ввела санкции против 16 членов якобы связанной с Россией хакерской группы Evil Corp, наряду с США и Австралией. Об этом говорится в сообщении МИД королевства на сайте правительства.

В британском дипведомстве указали, что хакерская группа уже больше 10 лет ведет кампанию кибератак по всему миру. Атаки, считают в МИД, проводятся с использованием вредоносных программ и программ-вымогателей на учреждения здравоохранения, правительства и государственного сектора Великобритании, а также на частные коммерческие технологические компании.

Ранее в США ввели ограничения против семи физических и двух юридических лиц из России. Новые санкции касаются киберсферы. Под ограничения подпали Эдуард Бендерский, Вадим Погодин, Беят Рамазанов, Александр Рыженков, Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Виктор Якубец, а также ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие".

В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что антироссийские санкции не имеют никакого смысла, как и любые санкции за всю историю человечества. Со слов дипломата, такие ограничительные меры наносят больше ущерба некоторым европейским экономикам, чем самой РФ.