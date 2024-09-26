Британия в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против пяти судов

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Британия добавила в антироссийский список санкций пять судов и две судоходные компании. Об этом сказано на сайте британского правительства, которое опубликовало соответствующий документ.

В черном списке числятся следующие компании: Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO. Среди судов, которые подпали под британские ограничения, фигурируют Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

Правительство Великобритании объяснило, что санкции были введены против вышеназванных компаний из-за того, что они поддерживали российское правительство, осуществляя деятельность в стратегически важном для кабмина секторе – в энергосекторе.

Ранее Великобритания ввела санкции против Военно-космических сил России, пяти физических и двух юридических лиц Ирана за якобы поддержку РФ.

Вскоре в антироссийском санкционном списке также оказались десять российских судов, которые якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины".

