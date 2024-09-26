Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции против России не имеют никакого смысла

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Антироссийские санкции не имеют никакого смысла, как и любые санкции за всю историю человечества. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Генассамблее ООН.

Дипломат подчеркнул, что подобные ограничительные меры наносят намного больший ущерб некоторым европейским экономикам, чем самой России.

"Многие западные страны и западные экономики обходят санкции. Поэтому, я думаю, неудивительно, что мы не можем вспомнить ни одного успешного санкционного механизма в истории", – приводит РИА Новости слова венгерского министра.

В сентябре Минфин США ввел ограничительные меры против россиянина Дмитрия Никулина, а также в отношении ООО "Международный расчетный банк", ПАО "Тимер Банк" и ООО "Стройтрейд".

США намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, в том числе относительно объема поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки, заявляли в Белом доме.