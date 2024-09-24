24 сентября, 04:12Политика
Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии
Фото: 123RF/butenkow
Власти Новой Зеландии ввели новый пакет санкций против России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Новой Зеландии.
Глава ведомства Уинстон Питерс заявил, что новые ограничительные меры нацелены против российского военно-промышленного комплекса, белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку РФ, а также против "участников оккупации Россией Запорожской АЭС".
"Продолжающаяся незаконная оккупация Россией Запорожской АЭС Украины угрожает ядерной безопасности. Новая Зеландия снова призывает Россию прекратить оккупацию Запорожской АЭС и немедленно уйти с территории Украины", – заявил Питерс.
По его словам, введение санкций против белорусской стороны представляет собой совместные усилия с единомышленниками на международном уровне по привлечению к ответственности поддерживающих Россию. В МИД уточнили, что новые санкции направлены против пяти лиц и шести организаций.
Минфин США ранее ввел ограничительные меры против россиянина Дмитрия Никулина, а также в отношении ООО "Международный расчетный банк", ПАО "Тимер Банк" и ООО "Стройтрейд".
Соединенные Штаты намерены еще сильнее ужесточить санкционный режим против России, в том числе относительно объема поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки.
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