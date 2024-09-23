Сенатор Епифанова: в отношении россиян вводят образовательные и экономические ограничения

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Против россиян и страны действует много неформальных санкций. Различные социокультурные, образовательные и экономические ограничения стремятся ввести страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Япония и ряд скандинавских стран, заявила в беседе с "Газетой.ру" сенатор РФ Ольга Епифанова.

"Неформальные санкции включают ограничение воздушного пространства для российских самолетов, запрет на продажу и обмен услуг между Россией и Евросоюзом, ограничение на оказание услуг гражданам РФ, ограничение доступа к хранению информации на облачных сервисах, разрыв связей в научной и культурной сферах", – сказала Епифанова, добавив к этому также ограничение вещания российских каналов и ограничения на поездки.

Кроме того, отметила сенатор, россияне могут сталкиваться с проблемами при открытии счетов в иностранных банках и осуществлении денежных переводов. Также есть случаи, когда различные организации вводят неформальные бойкоты России.

Епифанова подчеркнула, что Россия может снизить негативное воздействие санкций. Этому, к примеру, может способствовать сотрудничество с дружественными странами и организациями, заключила сенатор.

В начале сентября Минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних компаний РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, главного редактора Маргариты Симоньян и некоторых топ-менеджеров телеканала RT.

Позже компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала в своих приложениях RT и медиагруппу "Россия сегодня" из-за новых американских санкций.

В свою очередь, Владимир Путин призвал защищать в мире подлинную свободу слова. Как отметил глава государства, страны БРИКС твердо расширяют сотрудничество во всех областях, куда и входит информационная.