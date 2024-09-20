Рябков: планы США ужесточить санкции против РФ – элемент политико-психологического нажима

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Американские планы ужесточить санкции в отношении поставок нефти из РФ являются одним из элементов политико-психологического нажима на российское бизнес-сообщество. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, в арсенале внешней политики США остались лишь санкции, угрозы и давление.

"Я хотел бы предостеречь всех от переоценки значения американских шагов. Очень давно под санкциями находятся ключевые звенья нашего энергетического сектора. Эти санкции абсолютно нелегитимны, они проистекают от бессилия американских, как они себя считают, властителей мира", – приводит слова Рябкова РИА Новости.

Рябков отметил, что это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге "потерпит крах".

О планах США ужесточить санкции против поставок российской нефти на мировой рынок ранее рассказал советник американского президента по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, американские власти считают необходимым усилить работу как с точки зрения санкций, так и экспортного контроля в отношении РФ.

До этого США расширили антироссийские санкции против 9 кораблей. Под ограничения подпали компании ООО "Море река сервис" из города Азова и ООО "Оптовая фирма "ВАФА" из Астрахани. Также в черный список внесены три сухогруза "Море река сервис", два сухогруза "ВАФА" и четыре сухогруза компании "МГ-Флот".