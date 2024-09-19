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19 сентября, 17:04

Политика

В Турции назвали антироссийские санкции предметом будущих переговоров по Украине

Фото: 123RF/fellowneko

Весь объем введенных Западом санкций против России станет предметом обсуждения на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu.

По его мнению, диалог и переговорный процесс могут начаться после выборов президента в США.

"За три года войны в целом у сторон сформировалась картина того, чего они могут достичь на фронте, а чего не могут. Важной составляющей этой войны являются санкции Запада против России. Они, конечно, будут внесены в повестку дня в формате одного большого пакета предложений", – сказал Фидан.

Как он считает, если не удастся прийти к решению, то конфликт либо увеличится по масштабам, либо заморозится. Фидан добавил, что при заморозке линии фронта останутся фиксированными, а стороны не смогут предпринимать никаких действий по отношению друг к другу.

Турецкий министр также сообщил, что некоторые страны не видят ничего плохого в продолжении войны, исходя из собственных геополитических интересов. Что касается Турции, то, по его словам, ее волнует, что формат СВО с точки зрения применяемого типа вооружения может измениться.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Украина готова к переговорам с Россией только на условиях, опирающихся на концепцию международного права. Главное из данной концепции – территориальная целостность, субъектность и суверенитет страны, считает он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в Киеве на законодательном уровне установлен запрет на переговоры с Москвой. По его словам, сначала нужно понять, насколько готова к переговорам украинская сторона и насколько она имеет на это разрешение от своих кураторов. Законодательный запрет является реальным препятствием, пояснил представитель Кремля.

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

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