Подоляк допустил, что мирное соглашение с Россией может заморозить конфликт

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Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что выступает против мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью политика Associated Press.

По словам Подоляка, этот документ действительно на некоторое время заморозит конфликт на Украине, но это не значит, что Россия "будет работать над ошибками и модернизировать свою армию". Именно поэтому советник офиса Зеленского назвал мирное соглашение с российской стороной "сделкой с дьяволом".

Ранее Зеленский заявлял, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это осознают все. По этой причине украинский лидер не стал исключать возможность мирных переговоров с российской стороной, даже если ее будет представлять Владимир Путин. По словам политика, Киев будет готов к переговорам, если к следующему саммиту по Украине разработают план, который РФ сможет "проговаривать".

