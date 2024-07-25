Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля, 13:09

Политика

Песков заявил, что на Украине законодательно запрещены переговоры с РФ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

На Украине на законодательном уровне установлен запрет на переговоры с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представитель Кремля, еще многое необходимо прояснить в этом вопросе.

"Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов", – добавил политик.

Песков обратил внимание, что в последнее время были разные заявления от Киева, и ясности пока нет. Кроме того, законодательный запрет является реальным препятствием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это, по его мнению, осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров.

Украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах, считает политолог Александр Дудчак. Дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Киева, добавил он.

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика