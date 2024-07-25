25 июля, 13:09Политика
Песков заявил, что на Украине законодательно запрещены переговоры с РФ
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
На Украине на законодательном уровне установлен запрет на переговоры с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представитель Кремля, еще многое необходимо прояснить в этом вопросе.
"Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов", – добавил политик.
Песков обратил внимание, что в последнее время были разные заявления от Киева, и ясности пока нет. Кроме того, законодательный запрет является реальным препятствием.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это, по его мнению, осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров.
Украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах, считает политолог Александр Дудчак. Дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Киева, добавил он.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине