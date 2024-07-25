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На Украине на законодательном уровне установлен запрет на переговоры с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представитель Кремля, еще многое необходимо прояснить в этом вопросе.

"Россия в целом открыта для переговорного процесса. Но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько украинская сторона имеет, скажем так, разрешение на это от своих кураторов", – добавил политик.

Песков обратил внимание, что в последнее время были разные заявления от Киева, и ясности пока нет. Кроме того, законодательный запрет является реальным препятствием.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Россией и Украиной требует скорейшего разрешения, и это, по его мнению, осознают все. По этой причине он не стал исключать возможность мирных переговоров.

Украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах, считает политолог Александр Дудчак. Дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Киева, добавил он.

