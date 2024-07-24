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Мирный процесс является предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время своего выступления на Фестивале новых медиа.

"Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, и мы сохраняем свою готовность. У нас есть задача обеспечения нашей безопасности и для нас, и для будущих поколений", – сказал он.

Песков подчеркнул, что РФ достигнет своих целей на Украине или в результате СВО, или в результате переговоров.

"Для нас нет другой альтернативы, кроме как достичь своих целей. Мы это сделаем обязательно", – заявил официальный представитель Кремля.

Говоря о заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой, Песков заявил, что в Кремле об этом не слышали, но ожидают получить разъяснения в ближайшее время.

Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Ван И подчеркнул, что Украина готова к переговорному процессу на определенном этапе, когда Москва будет готова вести переговоры добросовестно.

При этом пресс-секретарь президента РФ указал на то, что мирный процесс может осложнить вопрос легитимности лидера Украины Владимира Зеленского, которую он, по заявлению Пескова, однозначно утратил. Также мирному процессу мешает запрет Зеленского на ведение переговоров с Москвой.

Кроме того, на фестивале прозвучал вопрос о причинах возобновления Киевом своей риторики о переговорах.

"Очевидно, что киевскому режиму нелегко", – ответил официальный представитель Кремля.

Между тем украинская сторона уже может готовить референдум о переговорах с Москвой, считает политолог Александр Дудчак. Свое мнение он обосновал тем, что Киев чувствует, что возможностей продолжать конфликт стало меньше, поскольку население убывает.

По мнению эксперта, дальнейшее ведение боевых действий будет настоящей катастрофой для Украины.