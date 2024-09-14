Путин призвал защищать в мире подлинную свободу слова

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Мир переживает сложный период формирования многополярности, поэтому сейчас важно защищать свободу слова. Об этом заявил Владимир Путин в видеообращении по случаю 120-летия ТАСС.

По его словам, следует бороться за принципы достоверности информации, которая позволяет искать компромиссы и общие подходы к решению мировых проблем.

Как отметил глава государства, страны БРИКС твердо расширяют сотрудничество во всех областях, куда и входит информационная. Они разделяют ценности справедливого мироустройства, подчеркнул президент.

"Здесь, конечно, огромная роль принадлежит СМИ, которые стремятся предоставить обществу, гражданам объективную и неискаженную картину мира, показать многообразие культур и традиций", – добавил Путин.

13 сентября США ввели санкции в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и журналиста Дмитрия Киселева. Также американский Минфин выпустил генеральную лицензию, по которой всем компаниям нужно завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Кроме того, в ограничительный список Вашингтона вошли "ТВ-Новости" и НКО "Евразия", а также директор НКО Нелли Парутенко.

Вместе с тем США, Великобритания и Канада запустили "дипломатическую кампанию" против российского телеканала RT. Американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил RT в проведении тайных операций по вмешательству в дела других стран и участии в военных закупках.

