Кравцов: вводить санкций в отношении школьников недопустимо

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Санкционные меры, которые предусмотрены в отношении школьников и запрещают им выступать на соревнованиях международного уровня, являются недопустимыми, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в рамках выступления по случаю завершения Международной астрономической олимпиады.

"Это говорит об истинном лице тех, кто вводит эти санкции. Для них нет ничего святого. Использование детей-школьников в том, чтобы как-то нас сломить – это уже ниже плинтуса", – передает ТАСС его слова.

При этом РФ продолжит защищать свои интересы и поддерживать детей, заверил Кравцов.

Ранее школьники из России завоевали четыре золотых медали на международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Египте с 1 по 8 сентября. В состав российской команды вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников этого и прошлого года: Дарья Грекова, Петр Лосев и Иван Пискарев из Москвы, Гимран Абдуллин из Казани.

Ребят готовили тренеры из ведущих ИТ-вузов России: НИУ ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, руководителем тренерского штаба стал директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

