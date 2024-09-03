Минпросвещения РФ установило проведение школьной олимпиады по труду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С этого учебного года в России будут проводить всероссийскую олимпиаду школьников по труду, следует из приказа министерства просвещения РФ.

Олимпиада будет проводиться по профилям "Культура дома, дизайн и технология", "Техника, технология и техническое творчество", "Информационная безопасность" и "Робототехника".

Предмет "Труд" вернулся в российские школы в качестве обязательного с 1 сентября 2024 года.

Накануне новый учебный год начался для более 1,2 миллиона москвичей. За парты сели свыше 1,1 миллиона школьников и около 130 тысяч студентов колледжей. Из них почти 100 тысяч – первоклассники, а также более 40 тысяч – первокурсники. Все ученики первых классов получили в подарок от властей Москвы книги "Азбука промышленности" и "Добро пожаловать в школу!".

В этом году к работе приступили 580 столичных школ, колледжей и дворцов творчества. Для юных горожан предлагается вступить в более 130 тысяч кружков и секций по разным направлениям деятельности, от авиамоделирования до хореографии.