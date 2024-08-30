Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ на бюджет достиг 86,10

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Средний балл ЕГЭ для поступления в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова на бюджет достиг 86,10 балла, заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

Однако на некоторых факультетах есть отсечка, уточнил Садовничий, – средний балл ЕГЭ должен быть не ниже определенного значения.

"Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ", – цитирует его РИА Новости.

При этом в 2022 году средний балл был немного выше – 86,38 балла, зато в 2023-м он упал почти на 2 единицы и составлял 84,94 балла.

По мнению Садовничего, средний балл ЕГЭ меняется в зависимости от принципов и критериев экзаменации школьников. Из-за этого экзамен и его результаты не абсолютизируются.

Между тем в этом году число высокобалльников ЕГЭ по математике и естественным наукам среди московских выпускников выросло в 2,5 раза. Речь идет о результатах экзаменов как по базовой, так и по профильной математике, а также по физике, биологии и химии, уточнила она в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке школ Москвы к началу нового учебного года.

В свою очередь, около 73% российских школьников, которые впервые пересдали один из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля, смогли улучшить свой результат. При этом у 9% участников баллы не изменились, что подтвердило их знания.

