Число высокобалльников ЕГЭ по математике и естественным наукам выросло в Москве

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Число высокобалльников ЕГЭ по математике и естественным наукам среди московских выпускников выросло в 2,5 раза в 2024 году, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идет о результатах экзаменов как по базовой, так и по профильной математике, а также по физике, биологии и химии, уточнила она в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке школ Москвы к началу нового учебного года.

"Также в этом году мы получили существенное уменьшение количества детей, которые не смогли сдать итоговые экзамены как в рамках 9-го класса, так и в рамках 11-го класса", – подчеркнула Ракова.

Кроме того, по итогам выпускных экзаменов нынешнего года получить 220 и более баллов по трем предметам ЕГЭ сумели свыше 40% выпускников московских школ, отметила вице-мэр в материалах презентации к пресс-конференции.

При этом таких результатов смогли добиться более 35% выпускников предпрофессиональных классов Москвы. Эти показатели выше средних не только по Москве, но и по всей России, сообщала ранее Ракова.

