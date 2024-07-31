Ракова: лучший в РФ результат на ЕГЭ показали выпускники предпрофессиональных классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 35% выпускников предпрофессиональных классов столицы набрали более 220 баллов в сумме по трем предметам на ЕГЭ. Эти результаты выше средних не только по Москве, но и по всей России, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Предпрофессиональные классы помогают ребятам не только осознанно выбрать профессию, но и получить дополнительные баллы на экзаменах и поступить в университет своей мечты", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства столицы.

Например, ведущие университеты добавляют выпускникам предпрофклассов баллы за призовые места на научно-практических конференциях, а также на конкурсе межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал", отметила вице-мэр.

Ученики обычных классов в среднем получают на девять баллов меньше, чем учащиеся предпрофессиональных классов. При этом лучше всего показали себя выпускники IT-классов. Так, информатику они сдали почти на 16 баллов, математику – примерно на 13, а физику – на 11 баллов выше, чем их сверстники по стране.

В свою очередь, выпускники медицинских классов набрали по биологии почти на 13, а по химии – на 14 баллов больше, чем в среднем российские школьники. А ребята из инженерных классов продемонстрировали высокие результаты по физике, математике и информатике – выше среднего на 12 баллов.

Обучение в предпрофессиональных классах предполагает изучение профильных предметов на углубленном уровне – от четырех до семи, а иногда и более часов в неделю. После старшеклассники посещают спецкурсы, на которых у них есть возможность применить теорию на практике и освоить прикладные навыки.

Кроме того, в учебные планы таких классов входит масштабная профориентационная программа, которую реализуют школы, колледжи и вузы совместно с индустриальными партнерами – потенциальными работодателями выпускников.

Ранее Ракова сообщила, что Москва является одним из лидеров среди регионов России по результатам ЕГЭ. Столица стала единственным регионом, где есть выпускница, набравшая 400 баллов.

Еще 122 выпускника стали стобалльниками благодаря пересдаче ЕГЭ. Как отметил Рособрнадзор, в целом на пересдачу пришли 105 009 выпускников. Улучшить свои результаты по итогам повторного экзамена удалось 862 участникам.