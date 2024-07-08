Собянин: в Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Московская техническая школа" (МТШ) будет готовить специалистов по информационной безопасности, рассказал Сергей Собянин.

"Разработкой нового направления занимаются представители ведущих вузов и компаний Москвы – около 20 организаций. Среди них Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский Политех, Университет МИСИС и АО "Инфовотч", – написал мэр города в своем телеграм-канале.

Уже сейчас в МТШ доступно свыше 200 курсов по 10 общим и 4 специальным направлениям. Всего в рамках проекта обучение прошли свыше 2 700 человек.



Москва продолжает поддерживать всех, кто хочет реализоваться в промышленной сфере, включая школьников, студентов и сотрудников производств, напомнил портал мэра и правительства города.



Так, первые предпрофессиональные классы для учеников появились в 2015 году. Сейчас они подразделяются на 6 категорий – медицинские, предпринимательские, медиа-, психолого-педагогические, IT- и инженерные. Здесь школьники осваивают технологии производства и проходят практические занятия в 30 вузах и 2 научных организациях города. Такие классы открыты в 225 школах Москвы.

Студенты московских колледжей и вузов также могут пройти учебную и производственную практику на высокотехнологичных предприятиях. Самых способных из студентов приглашают трудиться по гибкому графику.

С 2022 года в рамках проекта "Техностажировка" москвичи проходят стажировки в ОЭЗ "Технополис Москва", так поступили уже 1 200 студентов. Все ученики школ и студенты также могут посетить более 130 предприятий в рамках проекта "Открой#Моспром". Его аудитория уже достигла 16 миллионов человек.

В комплексе "Техноград" на ВДНХ люди со средним образованием смогут выучиться на электросварщика или оператора станка с ЧПУ, а в центре "Профессии будущего" помогут выбрать из 75 коротких образовательных программ по востребованным специальностям длительностью до 3,5 месяца.

Ранее специалистами МТШ и НИУ "Московский энергетический институт" были разработаны три новые программы в рамках направления "Технологии связи". Курсы рассчитаны на 72, 54 и 32 часа соответственно.

