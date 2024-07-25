Ракова рассказала о высоких результатах московских школьников по ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва является одним из лидеров среди регионов России по результатам ЕГЭ. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В этом году юные москвичи показали блестящие результаты на итоговых экзаменах, улучшив результаты прошлого года, например, по физике и математике. Также почти вдвое сократилось количество ребят, кто не смог справиться с базовыми экзаменами по русскому языку и математике", – отметила она.

Заммэра подчеркнула, что столица стала единственным регионом, где есть выпускница, набравшая 400 баллов.

"Кроме того, благодаря решению президента России Владимира Путина в этом году все выпускники получили шанс пересдать ЕГЭ независимо от итогов", – добавила Ракова.

По ее словам, в Москве стало больше "мультистобалльников": 177 человек набрали 200 баллов, и 17 – 300 баллов. Также вдвое сократилось количество выпускников, не сдавших базовые экзамены по русскому языку и математике.

122 выпускника стали стобалльниками благодаря пересдаче ЕГЭ. Об этом ранее сообщил Рособрнадзор. В целом на пересдачу пришли 105 009 выпускников. Улучшить свои результаты по итогам повторного экзамена удалось 862 участникам.

Кроме того, 60% российских школьников не поддержали отмену ЕГЭ, и только 9% оказались рады такой идее. В соответствии с результатами недавнего опроса, 22% респондентов активно следят за новостями об отмене ЕГЭ. Еще 49% участников опроса опасаются, что новые экзамены будут сложнее ЕГЭ и ОГЭ.