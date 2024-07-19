Антон Шкаплеров: экзамены должны отражать полученные знания

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Летчик-космонавт, кандидат технических наук Антон Шкаплеров считает, что инициатива депутатов Госдумы о замене ЕГЭ на государственные экзамены должна быть проанализирована с учетом накопленного опыта, детального изучения возможных альтернативных вариантов и, конечно, рекомендаций психологов относительно того, насколько каждый формат аттестации влияет на психоэмоциальное состояние выпускников.

"В центре всех изменений должны быть всегда выпускники, любые обсуждения замены ЕГЭ должны опираться на то, какой формат аттестации позволит ребятам лучше раскрыться, продемонстрировать все полученные знания. Не менее важно продумать новые форматы, будут ли это тесты, устные ответы, большие развернутые сочинения. С момента перехода от традиционных экзаменов к ЕГЭ повысился уровень цифровизации образования, что также необходимо учесть, поскольку, например, экзамен по иностранному языку сегодня невозможно представить без технических устройств. И, конечно, экзамены должны отражать полученные знания, что, как мне кажется, требует пересмотра школьных программ", – рассказал Шкаплеров на встрече с активистами района Покровское-Стрешнево, многих из которых волновал вопрос, насколько серьезно может поменяться система школьной аттестации в ближайшем будущем и как на это повлияет цифровизация.



Шкаплеров также выразил уверенность, что любые изменения не должны сокращать уже существующие для выпускников преимущества. Так, он напомнил, что современные выпускники благодаря ЕГЭ могут подавать документы на поступление сразу в пять вузов, которые, в свою очередь, самостоятельно регулируют количество специальностей для одного абитуриента: многие учебные заведения устанавливают лимит в три направления.

До этого стало известно, что Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в октябре. Об этом сообщила первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Между тем около 60% школьников в России не поддержали инициативу. 22% опрошенных активно следят за новостями об отмене ЕГЭ и ищут об этом достоверную информацию. Еще 49% участников опроса опасаются, что новые экзамены будут сложнее ЕГЭ и ОГЭ, а 8% не понимают, зачем готовились к ЕГЭ, если его отменят.

Кроме того, эксперты и преподаватели онлайн-платформы считают, что отмена приведет к ряду негативных последствий.