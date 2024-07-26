Около 86% девятиклассников Москвы сдали ОГЭ благодаря индивидуальной подготовке

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Благодаря программе индивидуальной подготовки порядка 86% девятиклассников Москвы успешно сдали ОГЭ. Об этом заявила замглавы города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что программа была запущена в начале прошлого учебного года для девятиклассников, у которых есть затруднения с математикой и русским языком.

"Курс дает возможность детям восполнить пробелы и получить от квалифицированных педагогов новые знания. Такой подход позволяет повысить не только академическую успеваемость ребят, но и мотивацию к учебе", – пояснила Ракова.

Программа действовала в 423 школах Москвы, ее участниками стали более 15 тысяч детей. По словам заместителя мэра, результаты подтверждают эффективность программы и необходимость дальнейшего развития подобных инициатив.

Ранее Ракова сообщила, что Москва является одним из лидеров среди регионов России по результатам ЕГЭ. Столица стала единственным регионом, где есть выпускница, набравшая 400 баллов.

Еще 122 выпускника стали стобалльниками благодаря пересдаче ЕГЭ. Как отметил Рособрнадзор, в целом на пересдачу пришли 105 009 выпускников. Улучшить свои результаты по итогам повторного экзамена удалось 862 участникам.