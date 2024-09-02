Новый учебный год начался более чем для 1,2 млн школьников и студентов колледжей

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Новый учебный год начался для более 1,2 миллиона москвичей, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя столичного департамента образования и науки Ирину Каклюгину.

За парты сели свыше 1,1 миллиона школьников и около 130 тысяч студентов колледжей. Из них почти 100 тысяч – первоклассники, а также более 40 тысяч – первокурсники. Все ученики первых классов получили в подарок от властей Москвы книги "Азбука промышленности" и "Добро пожаловать в школу!".

"В новом учебном году ребятам хочу пожелать не бояться ставить цели и достигать их. Родителям – больше разговаривать со своими детьми. А педагогам как мама троих детей, которые учатся в московской школе, желаю терпения и выражаю признательность за труд, потому что их работа – это настоящая миссия", – отметила Каклюгина.

В этом году к работе приступили 580 столичных школ, колледжей и дворцов творчества. Для юных горожан предлагается вступить в более 130 тысяч кружков и секций по разным направлениям деятельности, от авиамоделирования до хореографии.

31 здание школ и детских садов принимают москвичей впервые, а еще четыре модернизированных корпуса образовательных учреждений были отремонтированы по программе "Моя школа". Также за лето благоустроено свыше 120 пришкольных территорий.

Всего с 2011 года в столице построили свыше 630 школ и детских садов, а до 2030 года ожидается открытие еще свыше 500 учреждений. По программе "Моя школа" уже реконструируется свыше 50 корпусов, которые откроются к началу 2025 года. Затем темпы ремонта должны довести до сотни школ ежегодно.

Аналитики выяснили, что каждый пятый опрошенный россиянин испытывает негативные эмоции со словами "школьные годы". Об этом говорится в исследовании одного из сервисов по подбору работы, на которое ссылается RT. Всего в опросе приняли участие свыше 1 600 человек.

Большинство респондентов отметило, что словосочетание вызывает больше положительных эмоций. Так, 16% связали это с советской песней "Школьные годы чудесные", 11% – с радостью, 9% – с учебой и знаниями, а еще по 6% опрошенных вспомнили про беззаботность, дружбу и детство. По 5% отметили это время как "лучшие годы", "молодость" и "ностальгия", а еще 2% связали школьные годы с первой любовью.

До этого психологи посоветовали мотивировать ребенка на хорошую учебу через его личные успехи или хобби. Если у школьника что-то не выходит или он приносит плохие оценки, то его нельзя ругать, так как от этого упадет мотивация учиться.

