Школьники из РФ выиграли четыре золотых медали на международной олимпиаде по информатике

Фото: телеграм-канал "Минцифры России"

Школьники из России завоевали четыре золотых медали на международной олимпиаде по информатике, которая проходит в Египте с 1 по 8 сентября. Об этом в телеграм-канале сообщает Минцифры РФ.

"Ни одна из других команд не показала такой результат. В престижном соревновании приняли участие 92 страны", – указано в сообщении.

В состав российской команды вошли победители Всероссийской олимпиады для школьников этого и прошлого года: Дарья Грекова, Петр Лосев и Иван Пискарев из Москвы, Гимран Абдуллин из Казани.

Российскую команду готовили тренеры из ведущих ИТ-вузов России: НИУ ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, руководителем тренерского штаба стал директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

В конце июля московские школьники завоевали медали Международных олимпиад по химии в Саудовской Аравии и по физике в Иране. Ребята взяли три золотые медали на соревнованиях по химии. Награды получили Тимур Ахмедов из школы на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова, Матвей Васияров и Алексей Шарпило из школы Центра педагогического мастерства.