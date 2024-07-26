Свыше 8 тысяч столичных школьников получили медали за успехи в учебе

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Свыше 8 тысяч столичных выпускников, набрав не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ, став победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников, а также получив пятерки по итогам учебного года, были награждены медалью "За особые успехи в обучении". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы гордимся нашими выпускниками и их успехами в учебе. В этом году каждый восьмой учащийся в столице окончил школу с медалью", – уточнила вице-мэр.

По ее словам, среди 8 тысяч медалистов есть 37 детей с инвалидностью, включая 6 молодых людей из реабилитационно-образовательных центров, которые тоже получили награду.

"Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование и достигали высоких результатов на экзаменах и конкурсах, становясь образцом упорства и примером для вдохновения для каждого из нас", – добавила заммэра.

Выпускники с особенностями здоровья могут получить медаль "За особые успехи в обучении" немного на других условиях. Для этого им нужно набрать не менее 146 баллов по русскому языку и профильной математике или не менее 73 баллов по русскому языку и не менее 5 баллов по математике базового уровня на ЕГЭ, уточнили на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Ракова рассказала, что одним из лидеров среди регионов России по результатам ЕГЭ до сих пор остается Москва. Кроме того, по ее словам, почти вдвое сократилось количество школьников, которые не смогли справиться с базовыми экзаменами по русскому языку и математике. Заммэра также поделилась тем, что столица стала единственным регионом, где есть выпускница, набравшая 400 баллов.

