Врио губернатора Вологодской области перешел на английский из-за результатов ЕГЭ

Фото: vk.com/Георгий Филимонов

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на заседании правительства региона по-английски отреагировал на результаты ЕГЭ по иностранному языку. Соответствующие кадры он разместил в соцсети "ВКонтакте".

На совещании чиновники доложили Филимонову, что местные выпускники сдают экзамены лучше, чем в среднем по России. Однако исключениями из этого правила стали лишь два предмета, результаты которых были хуже, чем в других субъектах РФ, – информатика и английский язык.

"What is the difficulty with English language? What is wrong with English? <...> Please, answer my question (В чем проблемы с английским языком? Что не так с английским? <...> Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос)", – отреагировал он на информацию о низких результатах ЕГЭ по иностранному языку.

Реакция чиновников на эти вопросы Филимонова не приводится в видео.

При этом одним из лидеров среди регионов России по результатам ЕГЭ остается Москва, о чем сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Те, кто сдавал физику и математику, по ее словам, даже смогли улучшить результаты прошлого года.

Также почти вдвое сократилось количество ребят, кто не смог справиться с базовыми экзаменами по русскому языку и математике, уточнила она. Заммэра подчеркнула, что столица стала единственным регионом, где есть выпускница, набравшая 400 баллов.