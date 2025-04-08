Британский певец Робби Уильямс заболел цингой

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Британский исполнитель Робби Уильямс признался, что ему диагностировали цингу, возникшую из-за длительного недоедания. Об этом певец рассказал в интервью The Mirror.

По словам артиста, в прошлом году он начал принимать препараты, подавляющие аппетит, чтобы сбросить вес. В результате его вес уменьшился почти вдвое, но при этом он практически перестал есть, не получая необходимые питательные вещества и витамин С.

"Пиратская болезнь 17-го века – цинга. При дисморфии тела (заболевание, которым страдает Уильямс. – Прим. ред.), когда люди говорят, что они беспокоятся о том, как ты выглядишь, ты думаешь: "Я достиг этого". Когда люди говорят: "Мы беспокоимся, что ты слишком худой", это воспринимается как джекпот", – объяснил Уильямс.

Музыкант также признался, что впервые за 10 лет его охватила депрессия и он осознал, что это может быть связано с его диетой. После этого артист решил пересмотреть свои пищевые привычки.

Ранее о своем недуге рассказала телеведущая и певица Ольга Орлова. Она заявила, что быстро худеет на фоне болезни, потеряв уже три килограмма. При этом она ничего не исключала из рациона целенаправленно.

Однако до этого исполнительница говорила, что не стремится худеть специально и принимает себя, но иногда корректирует фигуру. Также она призналась, что спорт ей не нравится и она предпочитает жесткие диеты тренировкам.