Хостел на севере Москвы закрыли на месяц из-за санитарных нарушений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Роспотребнадзор закрыл на 30 суток принадлежащий ООО "Меркурий" "Хостел на Магистральной" из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Заведение расположено в доме 10, корпусе 1, в 1-м Магистральном тупике. Сотрудники службы организовали соответствующую проверку там после выявления у проживающих в хостеле заболевания туберкулезом.

В результате эксперты выяснили, что работники заведения не проходят обязательные медосмотры. В самом хостеле отсутствует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических норм и не предусмотрено помещение для сбора и временного хранения грязного белья.

Более того, в хостеле не проводится камерная дезинфекция мягкого инвентаря, такого как матрасы, подушки и одеяла.

"Вышеуказанные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения создают угрозу распространения среди населения города Москвы инфекционных заболеваний", – пояснили в Роспотребнадзоре.

После проверки сотрудники ведомства составили протокол и направили его в Савеловский суд Москвы. Инстанция в свою очередь приняла решение о временном закрытии хостела.

В настоящее время также остается закрытым ресторан "The Бык" на юго-востоке столицы. Решение о приостановке его работы было принято после изъятия из продажи 91,1 килограмма опасной для потребителей продукции.

В ходе внепланового инспекционного визита в заведении в том числе были обнаружены многочисленные серьезные нарушения санитарных норм и технических регламентов, что послужило поводом для решения суда о закрытии заведения на 40 дней.