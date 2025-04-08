08 апреля, 11:49Общество
Хостел на севере Москвы закрыли на месяц из-за санитарных нарушений
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичный Роспотребнадзор закрыл на 30 суток принадлежащий ООО "Меркурий" "Хостел на Магистральной" из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Заведение расположено в доме 10, корпусе 1, в 1-м Магистральном тупике. Сотрудники службы организовали соответствующую проверку там после выявления у проживающих в хостеле заболевания туберкулезом.
В результате эксперты выяснили, что работники заведения не проходят обязательные медосмотры. В самом хостеле отсутствует программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических норм и не предусмотрено помещение для сбора и временного хранения грязного белья.
Более того, в хостеле не проводится камерная дезинфекция мягкого инвентаря, такого как матрасы, подушки и одеяла.
"Вышеуказанные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения создают угрозу распространения среди населения города Москвы инфекционных заболеваний", – пояснили в Роспотребнадзоре.
После проверки сотрудники ведомства составили протокол и направили его в Савеловский суд Москвы. Инстанция в свою очередь приняла решение о временном закрытии хостела.
В настоящее время также остается закрытым ресторан "The Бык" на юго-востоке столицы. Решение о приостановке его работы было принято после изъятия из продажи 91,1 килограмма опасной для потребителей продукции.
В ходе внепланового инспекционного визита в заведении в том числе были обнаружены многочисленные серьезные нарушения санитарных норм и технических регламентов, что послужило поводом для решения суда о закрытии заведения на 40 дней.
Роспотребнадзор закрыл пять ресторанов Subway в столице