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Роспотребнадзор приостановил работу "Пятерочки" на западе Москвы на 90 дней. Об этом сообщается в телеграм-канале управления ведомства по столице.

"В рамках рассмотрения обращений жителя на ухудшение условий проживания из-за шума от внешнего оборудования магазина "Пятерочка", расположенного по адресу: улица Большая Филевская, дом 3, корпус 2, в отношении ООО "Агроторг" проведена внеплановая выездная проверка, согласованная с прокуратурой Москвы", – уточняется в публикации.

Специалисты установили превышение допустимых значений по уровню шума ночью.

Ранее более 10 супермаркетов сети "Светофор" в Москве прекратили или приостановили деятельность по решению судов с января 2025 года. Две точки самостоятельно приняли решение о закрытии, работа еще восьми была приостановлена на срок от 30 до 90 суток.