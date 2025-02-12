Не менее 10 магазинов сети "Светофор" прекратили работу в Москве

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

По меньшей мере 10 супермаркетов сети "Светофор" в столице прекратили или приостановили работу по решению судов с января этого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Суды по протоколам Роспотребнадзора приостановили работу 10 магазинов, признав их виновными в нарушении санитарных норм. Две точки самостоятельно приняли решение о закрытии, работа остальных восьми была приостановлена на срок от 30 до 90 суток.

Помимо этого, еще по пяти супермаркетам были назначены судебные заседания, их деятельность также может быть приостановлена.

О проведении внеплановых проверок сети магазинов "Светофор" стало известно 14 января. Поводом послужило письмо депутата Сергея Лисовского, который пожаловался на многочисленные нарушения "Светофора", который якобы не соблюдал законы о маркировке, торговле и регламенты при производстве пищи, а также продавал некачественную и небезопасную продукцию.

Позднее суд Москвы временно приостановил деятельность фирмы "Торгсервис 150", которая была признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Затем аналогичные санкции были приняты против "Торгсервис 50".

Специалисты Россельхознадзора в рамках проверки выявили многочисленные нарушения в сети "Светофор". Проверку не прошли 60 магазинов Ростовской области, а также торговые точки в Подмосковье, Новгородской и Вологодской областях.