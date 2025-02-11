Россельхознадзор выявил нарушения в столичном антикафе с карликовыми свиньями

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Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выписало штраф владельцу столичного антикафе Piggy Place за отсутствие лицензии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проведения проверки специалистами Россельхознадзора и столичными прокурорами в антикафе находились восемь минипигов. Однако лицензии на содержание животных у заведения не было. В связи с тем, что это нарушает требования закона "Об ответственном обращении с животными", собственнику был выписан штраф.

В ведомстве напомнили, что использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии запрещено с 1 января 2022 года.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения в двух столичных кафе "Моремания". Нарушения были зафиксированы во время проведения внеплановой проверки в заведениях, расположенных на Киевской улице и проспекте Мира. В результате с продажи сняли 73 килограмма кулинарной продукции, в том числе полуфабрикаты и сырье.

