Россельхознадзор выявил нарушения в магазинах сети "Светофор"

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Специалисты Россельхознадзора в рамках проверки в январе выявили многочисленные нарушения в магазинах сети "Светофор" в разных субъектах России. При реализации молочной продукции, мяса и рыбы отсутствовала сопроводительная документация.

"С просьбой проверить указанные магазины на соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обращались также депутаты Госдумы и общественные организации потребителей", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Специалисты также выявили отсутствие маркировки, или информация была нечитаемой. Кроме того, обнаружена продукция с истекшим сроком годности, допущены нарушения хранения продуктов и целостности упаковки.

В ходе проверки 91 нарушение зафиксировали в 60 магазинах Ростовской области. Также проверку не прошли четыре точки в поселке Томилино и деревне Торбеево Люберецкого района, деревне Островцы и городе Раменское Раменского района Подмосковья, два магазина в Новгородской и Вологодской областях.

Россельхознадзор выдал предостережения торговым точкам. Информацию передали в прокуратуру и Роспотребнадзор для дальнейших мер.

Ранее на многочисленные нарушения сети пожаловался депутат ГД Сергей Лисовский. По его словам, "Светофор" продает некачественную и небезопасную продукцию. Поставщики сети рассказывали о несоблюдении закона о маркировке, закона о торговле и регламентов при производстве пищи.

СМИ писали, что не менее 12 магазинов "Светофор" могут приостановить работу в Москве из-за исков Роспотребнадзора к управляющим сети.

