"Ведомости": не менее 12 магазинов "Светофор" могут приостановить работу в Москве

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Не менее 12 магазинов "Светофор" могут приостановить работу в Москве из-за исков Роспотребнадзора к управляющим сети, пишут "Ведомости".

По данным издания, по четырем искам к ООО "Торгсервис 150" и ООО "Торгсервис 50" уже приняты решения о приостановке работы до 90 суток. Все они связаны с нарушением законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как отмечает издание со ссылкой на "Яндекс Карты", на 28 января временно не работают 6 из полутора десятков магазинов. При этом, по данным 2ГИС, закрыты 9 из 24 торговых точек. На сайте svetoformsk.ru всего числятся 22 магазина сети в Москве.

Некоторые магазины, иски по которым еще рассматриваются в судах, уже закрыты. К примеру, по данным газеты, не работает магазин на улице Боровой в районе Лефортово.

На данный момент решением Перовского районного суда на 90 суток приостановлена деятельность магазина "Светофор" в Новокосине. Также постановления о приостановке работы магазинов вынесены Тушинским, Симоновским и Нагатинским районными судами. В районе Митино у "Светофора" есть магазин на Пятницком шоссе, а в районе Нагатинский затон, который относится к Симоновскому суду, магазин расположен на улице Речников. Также там расположены сразу несколько магазинов сети.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует провести внеплановые проверки точек сети "Светофор". По данным СМИ, магазины продавали некачественную и небезопасную продукцию. Поставщики сети также рассказывали о несоблюдении закона о маркировке, закона о торговле и регламентов при производстве пищи.

При этом в 2023 году Роспотребнадзор уже проверял "Светофор". Тогда более 50% образцов продуктов оказались опасными либо были в продаже без необходимых документов.