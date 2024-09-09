Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения в двух московских кафе "Шоколадница"

Фото: телеграм-канал "Шоколадница"

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве выявили санитарные нарушения в двух городских кафе сети "Шоколадница", сообщило ведомство на своем сайте.

Надзорное ведомство подало заявление в столичную прокуратуру о согласовании внеплановых выездных проверок в двух кафе "Шоколадница", расположенных на площади Победы и в Свободном проспекте. Ведомство приступило к активным действиям после публикаций СМИ о нарушениях санитарных требований в этих заведениях.

"В ходе проведения внеплановых выездных проверок установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования", – отметили представители управления.

В частности, специалисты обнаружили в этих кафе насекомых. При этом сами производственные помещения находились в неудовлетворительном состоянии.

Роспотребнадзор отметил, что в результате с реализации было снято 14 килограммов продуктов. В рамках проверки сотрудники ведомства также отобрали пробы для лабораторного исследования. На анализ отправили 23 образца готовых блюд и полуфабрикатов. Кроме того, были взяты смывы с объектов окружающей среды.

В связи с выявленными нарушениями требований санитарного законодательства юридические и должностные лица данных кофеен будут привлечены к административной ответственности, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Кроме того, им дадут предписания об устранении обнаруженных нарушений. Ведомство проконтролирует их выполнение в установленные сроки.

Ранее журналисты провели исследование, результаты которого показали, что в 62,5% образцов готовой еды, заказанной в популярных сервисах доставки Москвы, присутствует недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Продукты, участвовавшие в анализе, были заказаны у лидеров доставки еды: Level kitchen, Grow food, "Яндекс Лавка", "Самокат", "ВкусВилл", "Перекресток", "Тануки" и "Шоколадница".

