Вице-спикер ГД Чернышов попросил Генпрокуратуру провести проверку сети SPAR

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил Генпрокуратуру провести проверку всей торговой сети магазинов SPAR, которые открыты на территории России, сообщает газета "Известия".

В последнее время в данной сети магазинов выявлялись серьезные нарушения санитарных норм, напомнил парламентарий. Он подчеркнул, что SPAR является крупной сетью, услугами которой каждый день пользуется значительное число граждан, что ставит под угрозу их здоровье и безопасность.

В своем обращении к ведомству депутат напомнил, что 19 августа Роспотребнадзор изъял из магазинов компании 350 килограммов испорченной курицы и просроченной пиццы. Также в начале августа Роскачество выявило факты фальсификации меда в продуктах, которые продавались в этой сети. В некоторых товарах содержались смеси меда с сахарным сиропом.

Чернышов отметил, что в июле в Санкт-Петербурге несколько человек заболели сальмонеллезом в результате употребления курицы, которую они купили в магазинах SPAR. Не исключается, что мясо могло быть заражено еще на заводе, однако продукты все же были поставлены в магазины и проданы.

В каждом из этих случаев Роспотребнадзор организовывал проверку, однако эти меры оказались недостаточными, поскольку частота подобных инцидентов свидетельствует о регулярных нарушениях санитарных норм, подчеркнул депутат.

"Прошу вас инициировать прокурорскую проверку деятельности всей торговой сети, работающей в России, на предмет соблюдения санитарных норм и прав потребителей, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности", – попросил вице-спикер Госдумы.

Отсутствие своевременной реакции на поступление сигналов об опасной продукции зачастую становится причиной резкого обострения ситуации, заявил депутат в беседе с газетой. Он подчеркнул, что подобных последствий необходимо избежать.

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