26 июля, 04:01Происшествия
В Петербурге семь человек заразились сальмонеллезом из-за курицы гриль
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Семь человек, купившие курицу гриль в супермаркете Eurospar в Санкт-Петербурге, заразились сальмонеллезом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора на сайте ведомства.
"В связи с регистрацией семи случаев сальмонеллезной инфекции у лиц, употреблявших куру гриль, приобретенную в супермаркете Eurospar, <…> управлением незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование", – указано в заявлении.
В ведомстве сообщили, что в супермаркете были выявлены грубые нарушения, среди которых несоблюдение сроков годности, условий хранения и реализации продукции. Цех по изготовлению кулинарной продукции был временно закрыт.
Ранее специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции. По данным ведомства, все пострадавшие ели шаурму в общепите, расположенном на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Эксперты Роспотребнадзора уже взяли образцы продававшейся там продукции.
Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Также следователи с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной рядом с ним точки быстрого питания: изучают документацию и законность проживания иностранцев в хостеле.
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