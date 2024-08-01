Роскачество обнаружило фальсификат в продаваемом липовом и цветочном меде

Фото: 123RF/sosiukin

Роскачество проверило мед от 16 торговых марок, там были выявлены признаки фальсификации. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Оказалось, что ни один бренд по результатам проверки не соответствует необходимым по закону требованиям. Так, производители, реализующие свою продукцию под марками "Медовая долина", Spar, "365 дней" (все – цветочный мед) и "Каждый день" (гречишный), смешивали мед с сахарным сиропом. Кроме того, фальсификат обнаружили и в продукции "Наша Сибирь" (цветочный мед под брендами "Полевые просторы" и "Горный"), "Дедушкин улей" (липовый).

Также Роскачество выявило низкое содержание пролина в торговых марках "Дедушкин улей" и "Медовый край" (обе –липовый мед), а также "365 дней" (цветочный). Соответствующее нарушение требований закона говорит о том, что продукция была отправлена на продажу еще в незрелом состоянии. В связи с этим в ведомстве предположили, что товар мог быть сфальсифицирован или перегрет, в результате чего были утрачены полезные свойства меда.

При этом за последние два года объем молочной продукции с признаками фальсификации сократился в 150 раз – с 30 до 0,2%. Таких результатов удалось добиться благодаря комплексной работе органов власти и вовлечению бизнеса. Кроме того, инструменты маркировки, такие как разрешительный режим и интеграции двух систем, внесли тоже вклад.

