Фальсификат молочной продукции в России снизился с 30 до 0,2%

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

За последние два года объем молочной продукции с признаками фальсификации сократился в 150 раз – с 30 до 0,2%. Об этом "Газете.ру" сообщили в пресс-службе системы "Честный знак".

"Честный знак" представляет собой систему маркировки товаров, которая позволяет отследить путь каждого товара. Ее разработал и внедрил Россельхознадзор.

"Таких результатов по сокращению молочного фальсификата удалось добиться благодаря комплексной работе органов власти и вовлечению бизнеса. Конечно же, инструменты маркировки, такие как разрешительный режим и интеграции двух систем, внесли большой вклад", – отметил директор по контрольно-надзорной деятельности оператора системы ЦРПТ Антон Гущанский.

С 1 сентября 2024 года к обороту в РФ не будут допускать молочную продукцию, расхождение данных которой между "Честным знаком" и ВетИС составит 5% и более. В продажу также нельзя будет запустить продукцию, у которой данные о сроках годности расходятся в разных системах.

Гущанский добавил, что интеграцию двух систем в дальнейшем планируют распространить на ветпрепараты, корма, икру и БАДы с сырьем животных. Это позволит автоматизировать меры по выявлению фальсификаторов, пояснил он.

Ранее Национальная ассоциация индустрии спортивного питания предложила Минпромторгу включить специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в список товаров, подлежащих в РФ маркировке. Там отметили, что недобросовестные производители могут продавать некачественную продукцию, способную нанести вред здоровью потребителей.

