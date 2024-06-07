"Известия": Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность за контрафакт

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Минпромторг России предложил ввести уголовную ответственность за ввоз товаров без маркировки. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

Изменения хотят внести в статью о незаконном предпринимательстве. Сейчас закон предусматривает ответственность лишь за оборот контрафактной продукции внутри РФ: ее создание, покупка, хранение, перевозка и сбыт. Наказания за ввоз немаркированных товаров пока нет в действующем законе. Санкции на поставщиков налагаются только за импорт контрафактного алкоголя и опасных психоактивных веществ.

Теперь ведомство хочет расширить список наказуемых действий поставщиков, дополнив его пунктом "ввоз на территорию РФ". В случае утверждения этого предложения импортерам контрафакта может грозить штраф на сумму до 300 тысяч рублей, а также до трех лет принудительных работ или лишение свободы. Если преступление будет реализовано группой лиц, то срок заключения вырастет на год. При ввозе продукции в особо крупном размере штраф вырастет до полумиллиона рублей, а лишение свободы – до 6 лет.

Министерство предполагает, что это поможет устранить противоречие между поставщиками и импортерами, а также защитить потребителей. В Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) уточнили, что за последнее время объем импортных товаров на российском рынке серьезно увеличился. Например, стали ввозить одежду, пищевые добавки, бытовые товары и пищевую продукцию. Многие из них подлежат обязательной маркировке.

Ранее стало известно, что с 1 сентября этого года в РФ вступил в силу документ, согласно которому маркетплейсы теперь привлекаются к ответственности за продажу контрафактной продукции. Под его действие подпадают продавцы обуви, фототехники, автомобильных шин, молочной продукции, воды в упаковке и других.

