ГД рассмотрит проект о допгарантиях защиты прав пользователей маркетплейсов

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Депутаты партии "Справедливая Россия – За Правду" 21 сентября внесут в Госдуму межфракционную инициативу о регулировании деятельности маркетплейсов, пишет РИА Новости.

Проект предполагает введение дополнительных гарантий защиты потребительских прав. Из документа следует, что действующие нормы российского законодательства и внутренние правила маркетплейсов не обязывают платформы гарантировать достоверность сведений о товаре. Кроме того, покупатель не имеет возможности выбора адресата предъявляемых претензий.

Инициатива призвана восполнить этот пробел в законодательстве, говорится в документе. Новые нормы предлагают утвердить определения маркетплейсов, поставщиков и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ), определить порядок применения договорных неустоек в отношении контрагентов, запретить одностороннее ограничение доступа к личному кабинету продавца или владельца ПВЗ.

Вместе с этим проект предлагает ввести запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 миллиардов рублей, если такая же продукция уже представлена на нем.

"Как и в случае с традиционной торговлей, у онлайн-платформ имеется большая рыночная сила, которую они могут применять для установления несправедливых условий по отношению к бизнес-пользователям", – следует из пояснительной записки.

С 1 сентября этого года в РФ вступил в силу документ, согласно которому маркетплейсы теперь привлекаются к ответственности за продажу контрафактной продукции. Под его действие подпадают продавцы обуви, фототехники, автомобильных шин, молочной продукции, воды в упаковке и других.

Маркетплейсы в России начнут штрафовать за торговлю контрафактом