В Wildberries опровергли сообщения о продаже промокших товаров со склада в Электростали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Представители Wildberries назвали фейком информацию о продаже промокших товаров со склада в Электростали, где ранее в результате ливня была повреждена крыша. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

До этого в Сети распространилась информация о том, что работников затопленного склада якобы заставляют отправлять мокрые товары в пункты выдачи.

"Распространяемая рядом Telegram-каналов <...> информация о возврате поврежденных в Электростали товаров в продажу является фейком. Весь утраченный товар находится на инвентаризации, он будет утилизирован, а продавцам – выплачены компенсации", – заверили представители маркетплейса.

Ранее стало известно, что из-за ливня оказалась повреждена крыша склада маркетплейса Wildberries в Электростали. Вода попала внутрь на площадь около 500 "квадратов". В компании уточнили, что объект продолжает функционировать, на нем ведутся восстановительные работы.

Сотрудники были оперативно эвакуированы из данной секции, обошлось без пострадавших.

Сумму ущерба пообещали установить в ходе инвентаризации. Также в компании отметили, что все товары были перемещены в другие секции склада.



Восстановительные работы начались на складе Wildberries, где ливень повредил крышу