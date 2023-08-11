Маркетплейс Wildberries начал тестировать новый логотип

Фото: depositphotos/stasokulov

Маркетплейс Wildberries начал тестировать внедрение нового логотипа на сайте. Пользователи получили возможность увидеть изображение 11 августа.

Новый логотип площадки не имеет острых углов и выполнен с использованием нового шрифта. При этом как сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, речи о полном ребрендинге пока не идет.

"Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей", – сообщили в пресс-службе.

Сейчас, по информации компании, новый логотип используется только в ограниченном числе пунктов выдачи заказов и на международном сайте.

Ранее Wildberries начал продавать умные телевизоры под собственным брендом RAZZ. Они производятся в России, сборка осуществляется на заводах "Квант" в Московской и Воронежской областях. Стоимость нового Smart-TV будет варьироваться от 7,5 до 40 тысяч рублей.

