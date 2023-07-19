Wildberries открыл сервис по бронированию отелей и пакетных туров

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Маркетплейс Wildberries в сотрудничестве с партнерами открыл новые туристические сервисы, через которые можно будет забронировать отели и оформить пакетные туры в РФ и за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

В общей сложности представят порядка 2 миллионов разных предложений. В пакетные туры будет входить перелет, проживание, страховка и трансфер. Представители маркетплейса отметили, что предложения туристических услуг есть в двух сегментах: экономкласса и премиум.

Гражданам РФ предоставили возможность забронировать как бюджетный кемпинг на Ольхоне у берега Байкала за 2 800 рублей в день для двоих, так и готовый тур с перелетом и проживанием в формате ultra all inclusive на острове Самуи в Тайланде. Стоимость такой путевки составит от 318 тысяч рублей за 7 ночей.

В Wildberries уточнили, что оплатить бронь можно как через онлайн-площадку, так и на месте. В будущем, продолжили в компании, сервис планирует начать сотрудничать с ИП и самозанятыми.

"В результате у россиян появится доступ к широкому ассортименту туристических услуг, а у предпринимателей и гостиничных сетей – возможность нарастить свою клиентскую базу благодаря широкой покупательской аудитории Wildberries", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов и агрегаторов. Документ призван пресекать злоупотребление доминирующим положением со стороны их владельцев. Инициатива устанавливает критерии отнесения крупных цифровых платформ к доминирующим субъектам, одновременно вводя определение "сетевой эффект".

В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками