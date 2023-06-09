Wildberries снимет ограничения на вывод средств продавцов с серыми методами продвижения

Фото: 123RF/stasokulov

Маркетплейс Wildberries снимет временные ограничения на вывод средств из личных кабинетов для продавцов, которых проверяли на использование несанкционированных схем продвижения товаров на площадке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили представители маркетплейса, лицам, получившим выгоду за счет использования серых схем продвижения товаров, предъявят претензии.

Полностью ограничения на вывод средств снимут в ближайшие 24 часа.

В мае компания Wildberries обнаружила нелегальные способы продвижения товаров на маркетплейсе с помощью внешних сервисов. Это нанесло бренду ущерб в размере 650 миллионов рублей.

Страницы тех, кто якобы пользовался подобным способом продвижения, заблокировали. Предприниматели, которые остались недовольны после такой меры, собрались около главного офиса Wildberries с требованием снять ограничения и вернуть средства.

После этого в Минпромторге России заговорили о возможности государственного вмешательства в онлайн-торговлю. Замглавы ведомства Виктор Евтухов не исключил, что если ситуация ухудшится, государство может начать регулировать процессы в сфере e-commerce.



В Wildberries сообщили, что практикой платного возврата товаров борются с шопоголиками