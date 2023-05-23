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18:04

Экономика

Недовольные блокировкой аккаунтов продавцы собрались в офисе Wildberries

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В главном офисе Wildberries в Москве собрались порядка 70 человек, недовольных блокировкой их аккаунтов из-за подозрений в нелегальном продвижении. Об этом сообщает РИА Новости.

Собравшиеся требуют от маркетплейса разблокировать их аккаунты и вернуть деньги: они утверждают, что после инцидента с рекламой Wildberries заморозил 2,5 миллиарда рублей на счетах более чем 300 юрлиц. В офисе дежурит полиция, задержаний пока не происходило.

Как рассказал адвокат инициативной группы Александра Бакшеева, не исключено, что продавцы обратятся в связи со случившимся в Генпрокуратуру.

Между тем в Wildberries отметили, что к настоящему времени проверены 60% подозреваемых в нелегальном продвижении продавцов. Их причастность удалось подтвердить, однако аккаунты все равно разморозили, поскольку сумма ущерба оказалась небольшой.

В начале мая сообщалось, что Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов. Это нанесло маркетплейсу ущерб в размере около 650 миллионов рублей.

Как объяснили в компании, продавцы обращались к злоумышленникам, которые помогали им рекламировать товары с использованием специального алгоритма, не платя при этом за рекламу. Предполагается, что подобными услугами могли воспользоваться по меньшей мере 300 продавцов.

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