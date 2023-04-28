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12:23

Экономика

Директор Wildberries заявила о намерении провести ребрендинг маркетплейса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Компания Wildberries ищет новую концепцию для логотипа и бренда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова основательницы и генерального директора маркетплейса Татьяну Бакальчук.

"Мы пытаемся плавно уйти в эту историю, мы хотим "перерисовать" логотип. Ощущаем, что бренд несколько устарел, хотим, чтобы он считывался как дружелюбный и современный", – заявила она.

По словам главы компании, Wildberries изучает варианты и вероятные концепции ребрендинга, однако пока что окончательный вариант не утвержден.

Ранее сообщалось, что суд признал незаконной практику маркетплейса забирать с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. Однако в Wildberries с таким решением не согласны и собираются оспорить.

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