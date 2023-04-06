Wildberries создал канал для Роспотребнадзора по оперативному рассмотрению жалоб

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Маркетплейс Wildberries создал отдельный канал для Роспотребнадзора, где теперь оперативно будут рассматриваться все поступившие жалобы. Об этом представитель компании рассказал на заседании координационного совета при губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале регионального правительства.

"Создали определенную многоуровневую систему, по которой мы можем рассматривать жалобы внутри компании, не доводя их до Роспотребнадзора или суда. <…> Разработали специальный канал для Роспотребнадзора – жалобы будут рассматриваться не в течение дня, а в момент поступления, незамедлительно", – отметил представитель компании.

Ранее Минпромторг РФ призвал Wildberries усилить обратную связь с сотрудниками и партнерами компании, сделав ее более эффективной. Также выяснилось, что Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, связанной с нестабильной работой отдельных пунктов выдачи заказов маркетплейса и возможными задержками при получении заказов.

В ведомстве указали, что внутренние конфликты компании не должны сказываться на клиентах. В Роспотребнадзоре заключили, что любые жалобы на нарушение прав потребителей могут рассматриваться как административные правонарушения в отношении продавцов и других причастных лиц.

Речь идет о конфликте, произошедшем между компанией и владельцами пунктов выдачи заказов Wildberries. Сотрудники ПВЗ ранее пригрозили руководству компании закрытием своих точек. Недовольство было вызвано новыми штрафами, которые ввел маркетплейс: из-за них издержки, вызванные возвратом, ложатся на самих сотрудников.

К выяснению обстоятельств конфликта подключились Генпрокуратура и Минтруд РФ. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что ведомство изучает заявления от граждан и разбирается в ситуации.



К разрешению скандала между Wildberries и владельцами ПВЗ подключились органы власти

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